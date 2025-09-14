Польские танки РТ-91, являющиеся копией советского Т-72, переданные Варшавой киевскому режиму в качестве помощи, не способны выдерживать огонь современных российских танков. Они моментально сгорают вместе с экипажами после первого же попадания, заявил РИА «Новости» командир танка ВС РФ с позывным Депутат.

«Встречали также много польских Т-72 (PT-91), которые были подобием наших Т-72, которые были переданы ВСУ и распиарены как самые продвинутые танки. Но на самом деле они горят так, что… их танки не выдержат и одного (выстрела, — Прим. Life.ru). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», — сказал боец накануне Дня танкиста, который выпадает на 14 сентября.

По словам командира, один кумулятивный снаряд превращает такой польский танк «в щепки».