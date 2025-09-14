Польские копии смертоносного советского танка сгорают с экипажем ВСУ после первого выстрела
Боец Депутат: Польские танки РТ-91 не выдерживают выстрела ВС РФ, начиная гореть
Польские танки РТ-91, являющиеся копией советского Т-72, переданные Варшавой киевскому режиму в качестве помощи, не способны выдерживать огонь современных российских танков. Они моментально сгорают вместе с экипажами после первого же попадания, заявил РИА «Новости» командир танка ВС РФ с позывным Депутат.
«Встречали также много польских Т-72 (PT-91), которые были подобием наших Т-72, которые были переданы ВСУ и распиарены как самые продвинутые танки. Но на самом деле они горят так, что… их танки не выдержат и одного (выстрела, — Прим. Life.ru). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», — сказал боец накануне Дня танкиста, который выпадает на 14 сентября.
По словам командира, один кумулятивный снаряд превращает такой польский танк «в щепки».
Ранее Life.ru рассказал, что российские военные делают всё, чтобы наши танки не были похожи на польское вооружение, которое моментально распадается. Для защиты бойцы своими руками усиливают броню машин, придумывают дополнительные средства маскировки и модернизации. При этом сейчас техника ВС РФ всё чаще сталкивается с дронами-камикадзе и поэтому важная любая возможность для защиты.