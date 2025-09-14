«И до Парижа долетит»: Западу напомнили о зоне поражения «Искандеров» из-за провокаций НАТО

Российские комплексы «Искандер», которые так испугали западные страны, когда их заметили в Калининградской области, помогут сбавить градус напряжения и остудить «горячие головы» в НАТО. Об этом заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

«Периодическая переброска комплексов «Искандер» в Калининград призвана остудить вот эти горячие головы, потому что этот комплекс входит в так называемую систему, которая создаёт зону закрытого доступа», — объяснил он в интервью АиФ.

Кнутов напомнил, что дальность полётов «Искандеров» доходит до 1000 километров — «тогда уже и до Парижа долетит«, если Запад не прекратить наращивать присутствие натовских военных у российских границ. По мнению эксперта, сухопутные войска альянса должны чётко уяснить, что могут в любой момент оказаться под прицелом ракетного комплекса, особенно если Западу придёт в голову начать провокации в отношении Москвы.