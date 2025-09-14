Пять человек получили ранения в результате удара ВСУ по Дзержинску
Украинские военнослужащие атаковали Дзержинск в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получили пять мирных граждан. Также был прилёт по посёлку в Калининском районе Горловки. Такие данные приводит мэр Горловки Иван Приходько.
«Вследствие украинской вооружённой агрессии ранены 5 мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка. <...> В результате атаки БПЛА ВФУ в посёлке шахты им. Румянцева (Калининский район Горловки) повреждено домостроение», — пишет градоначальник.
