ВСУ дважды ударили по микроавтобусу в Брянской области, ранены семь человек

ВСУ нанесли несколько прицельных ударов по микроавтобусу в Брянской области, в результате ранены водитель, пассажиры и добровольцы отряда «Барс». Об этом сообщил в телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

Целью украинских военных стал микроавтобус, который перевозил сотрудников предприятия. Первый удар по нему нанесён на автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе. После первого удара водитель попытался уйти от повторных атак ВСУ и для быстрого оказания медпомощи пассажирам доехал до блок-поста бригады «БАРС-Брянск». Во время эвакуации пассажиров из повреждённого автобуса ВСУшники ударили по нему снова.