Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 05:51

ВСУ дважды ударили по микроавтобусу в Брянской области, ранены семь человек

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

ВСУ нанесли несколько прицельных ударов по микроавтобусу в Брянской области, в результате ранены водитель, пассажиры и добровольцы отряда «Барс». Об этом сообщил в телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

Целью украинских военных стал микроавтобус, который перевозил сотрудников предприятия. Первый удар по нему нанесён на автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе. После первого удара водитель попытался уйти от повторных атак ВСУ и для быстрого оказания медпомощи пассажирам доехал до блок-поста бригады «БАРС-Брянск». Во время эвакуации пассажиров из повреждённого автобуса ВСУшники ударили по нему снова.

«В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады «БАРС-Брянск». Все они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — пишет Богомаз.

В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов после атаки ВСУ
В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов после атаки ВСУ

Ранее силы ПВО работали по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Атаки велись из Ровенской и Черниговской областей.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar