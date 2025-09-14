Найдено тело 37-летнего судьи из Иркутска, пропавшего более недели назад
В Иркутске найдено тело судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца
Николай Курц. Обложка © VK / Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
В Иркутске нашли тело судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца, который ушёл из дома и не вернулся. Информацию подтвердили его коллеги.
«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в заявлении пресс-службы суда.
Прощание с погибшим состоится 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале. Траурная церемония пройдёт с 14:30 до 15:00.
О пропаже Курца стало известно ещё 8 сентября. Судья покинул свой дом в ночь на 3 сентября, его не могли найти несколько дней. В последний раз камеры сняли Курца на Глазковском мосту, больше он в объективы не попадал. После этого появилась информация, что сотрудник Арбитражного суда мог совершить самоубийство.