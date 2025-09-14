Единый день голосования
14 сентября, 08:49

Найдено тело 37-летнего судьи из Иркутска, пропавшего более недели назад

В Иркутске найдено тело судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца

Николай Курц. Обложка © VK / Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

В Иркутске нашли тело судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца, который ушёл из дома и не вернулся. Информацию подтвердили его коллеги.

«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в заявлении пресс-службы суда.

Прощание с погибшим состоится 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале. Траурная церемония пройдёт с 14:30 до 15:00.

О пропаже Курца стало известно ещё 8 сентября. Судья покинул свой дом в ночь на 3 сентября, его не могли найти несколько дней. В последний раз камеры сняли Курца на Глазковском мосту, больше он в объективы не попадал. После этого появилась информация, что сотрудник Арбитражного суда мог совершить самоубийство.

