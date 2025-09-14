Найдено тело 37-летнего судьи из Иркутска, пропавшего более недели назад

В Иркутске нашли тело судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца, который ушёл из дома и не вернулся. Информацию подтвердили его коллеги.

О пропаже Курца стало известно ещё 8 сентября. Судья покинул свой дом в ночь на 3 сентября, его не могли найти несколько дней. В последний раз камеры сняли Курца на Глазковском мосту, больше он в объективы не попадал. После этого появилась информация, что сотрудник Арбитражного суда мог совершить самоубийство.