37-летний судья свёл счёты с жизнью в Иркутске

В Иркутске мог покончить с собой судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц. 37-летний судья покинул свой дом ещё в ночь на 3 сентября и до сих пор не был найден, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В последний раз камеры сняли Курца на Глазковском мосту, больше он в объективы не попадал. Приоритетная версия — самоубийство, но тело судьи ещё не обнаружено. Предполагается, что смерть не носит криминального характера и не связана с профессиональной деятельностью.