37-летний судья свёл счёты с жизнью в Иркутске
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курц мог покончить с собой
Николай Курц. Обложка © VK / Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
В Иркутске мог покончить с собой судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц. 37-летний судья покинул свой дом ещё в ночь на 3 сентября и до сих пор не был найден, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
В последний раз камеры сняли Курца на Глазковском мосту, больше он в объективы не попадал. Приоритетная версия — самоубийство, но тело судьи ещё не обнаружено. Предполагается, что смерть не носит криминального характера и не связана с профессиональной деятельностью.
Согласно официальной информации, Николай Курц был назначен на должность судьи указом президента от 8 ноября 2023 года. Он входил в коллегию, занимающуюся рассмотрением споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Напомним, что в июле стало известно о смерти бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Сначала его уволили с должности, а через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, ему грозило до 20 лет тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств. Церемония прощания прошла в Москве 10 июля, похороны состоялись в Санкт-Петербурге, Старовойта похоронили без нательного крестика и отпевания.