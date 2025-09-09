«Строил планы»: Невеста погибшего в Москве врача не верит в его самоубийство
Врач-педиатр. Обложка © VK / Павел Н.
Трагическая гибель врача-педиатра Павла Н., найденного под окнами многоэтажного дома на Хорошевском шоссе в Москве, вызывает серьёзные вопросы у его близких. Как сообщает «Звезда», невеста погибшего медика Марина В. категорически отвергает версию о самоубийстве, указывая на отсутствие каких-либо мотивов для добровольного ухода из жизни.
По словам девушки, пара только вернулась с профессионального конгресса педиатров в Сочи, где медик получил положительные впечатления и строил планы на будущее — готовился к свадьбе и возвращению к работе в детской реанимации.
«Всё было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный. Он не мог этого сделать», — подчеркнула невеста погибшего.
Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 9 сентября, когда врач прибыл на вызов к ребёнку с симптомами рвоты. Сообщалось, что врач вышел на балкон для телефонного разговора с матерью. Тело медика было обнаружено под окнами дома. Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту гибели врача.