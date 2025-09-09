«Строил планы»: Невеста погибшего в Москве врача не верит в его самоубийство

Трагическая гибель врача-педиатра Павла Н., найденного под окнами многоэтажного дома на Хорошевском шоссе в Москве, вызывает серьёзные вопросы у его близких. Как сообщает «Звезда», невеста погибшего медика Марина В. категорически отвергает версию о самоубийстве, указывая на отсутствие каких-либо мотивов для добровольного ухода из жизни.

По словам девушки, пара только вернулась с профессионального конгресса педиатров в Сочи, где медик получил положительные впечатления и строил планы на будущее — готовился к свадьбе и возвращению к работе в детской реанимации.