14 сентября, 08:47

Кадыров назвал заслуженными все награды своего 17-ленего сына Адама

Адам Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что у его 17-ленего сына Адама нет ни одной незаслуженной награды. Он подчеркнул в беседе с РИА «Новости», что его наследник является замечательным человеком.

По словам Кадырова-старшего, Адам вырос с ним рядом и обзавёлся благодаря этому опыту во многих направлениях. Он объяснил, что спрос с него, как с сына главы Чечни в разы больше, чем с остальных.

«Если это упрёк насчёт наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», – сказал руководитель республики.

Адаму 17 лет. Он занимает пост главы службы безопасности Кадырова и является секретарём Совбеза республики. В 2023 году он был удостоен звания героя Чеченской Республики, в 2024 году Адаму вручили орден Кадырова, а месяцем ранее – медаль Защитника Чеченской Республики.

17-летний Адам Кадыров замечен в составе делегации России на переговорах с ОАЭ
Андрей Бражников
