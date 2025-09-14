Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 09:38

Угрозы не было: Варшава признала, что зря подняла в воздух истребители

Польша не нашла подтверждений возможного нарушения воздушных границ

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Польше военное командование так и не смогло привести доказательств предполагаемого нарушения воздушных границ страны 13 сентября, которое повлекло за собой активность польской авиации. Об этом сообщило оперативное командование в социальной сети Х.

«Были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши», говорится в тексте.

Там отмечается, что записи систем могли допустить «ошибку», которая стала следствием неблагоприятных погодных условий, поэтому Польша вынужденно подняла в воздух истребители, полагая наличие угрозы.

«ВСУ напали на Польшу!» В Варшаве увидели приказ Зеленского во «вторжении» 19 БПЛА
«ВСУ напали на Польшу!» В Варшаве увидели приказ Зеленского во «вторжении» 19 БПЛА

Напомним, 13 сентября польское командование сообщило, что подняло в воздух авиацию и привело в состояние высшей готовности системы противовоздушной обороны из-за активности беспилотников в приграничных с Украиной районах. В заявлении уточняется, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушных границ страны.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar