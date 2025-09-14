Угрозы не было: Варшава признала, что зря подняла в воздух истребители

В Польше военное командование так и не смогло привести доказательств предполагаемого нарушения воздушных границ страны 13 сентября, которое повлекло за собой активность польской авиации. Об этом сообщило оперативное командование в социальной сети Х.

«Были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши», — говорится в тексте.

Там отмечается, что записи систем могли допустить «ошибку», которая стала следствием неблагоприятных погодных условий, поэтому Польша вынужденно подняла в воздух истребители, полагая наличие угрозы.