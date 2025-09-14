Угрозы не было: Варшава признала, что зря подняла в воздух истребители
Польша не нашла подтверждений возможного нарушения воздушных границ
В Польше военное командование так и не смогло привести доказательств предполагаемого нарушения воздушных границ страны 13 сентября, которое повлекло за собой активность польской авиации. Об этом сообщило оперативное командование в социальной сети Х.
«Были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши», — говорится в тексте.
Там отмечается, что записи систем могли допустить «ошибку», которая стала следствием неблагоприятных погодных условий, поэтому Польша вынужденно подняла в воздух истребители, полагая наличие угрозы.
Напомним, 13 сентября польское командование сообщило, что подняло в воздух авиацию и привело в состояние высшей готовности системы противовоздушной обороны из-за активности беспилотников в приграничных с Украиной районах. В заявлении уточняется, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушных границ страны.