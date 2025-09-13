Польша подняла авиацию из-за активности дронов у границы с Украиной

Польские военные подняли в воздух авиацию и привели в состояние высшей готовности системы противовоздушной обороны из-за активности беспилотников в приграничных с Украиной районах. Об этом сообщило Оперативное командование видов вооружённых сил страны.

В заявлении уточняется, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушных границ страны. Командование добавило, что в операции задействованы как польские, так и союзные самолёты, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки работают в усиленном режиме.