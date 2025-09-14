Единый день голосования
14 сентября, 09:50

Генштаб ВСУ начал проверку после взрыва в поезде с военным грузом под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Anokhin

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил факт детонации боеприпасов в поезде, перевозившем военные грузы по территории Киевской области. Об этом сообщили в официальном комментарии украинского издания «Общественное».

«Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, который перевозил военный груз. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона — отцеплены», — заявили в Генштабе ВСУ.

По информации военных, для расследования причин инцидента назначена служебная проверка. Чрезвычайное происшествие на железной дороге произошло вечером 13 сентября, в результате чего движение поездов международных и внутренних маршрутов было нарушено — составов следуют с задержками в обход аварийного участка, часть рейсов отменена. В региональной военной администрации ранее заявили, что взрывы не были связаны с воздушной тревогой.

Напомним, что в Киевской области произошёл взрыв в железнодорожном составе, перевозившем боеприпасы. Инцидент произошёл в районе села Калиновка, где в момент ЧП находился пассажирский поезд №730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. Из-за повреждения контактной сети пассажирский состав был вынужден остановиться, после чего началась эвакуация сотен пассажиров в близлежащую лесополосу.

Анастасия Никонорова
