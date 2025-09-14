Генштаб ВСУ начал проверку после взрыва в поезде с военным грузом под Киевом

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил факт детонации боеприпасов в поезде, перевозившем военные грузы по территории Киевской области. Об этом сообщили в официальном комментарии украинского издания «Общественное».

«Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, который перевозил военный груз. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона — отцеплены», — заявили в Генштабе ВСУ.

По информации военных, для расследования причин инцидента назначена служебная проверка. Чрезвычайное происшествие на железной дороге произошло вечером 13 сентября, в результате чего движение поездов международных и внутренних маршрутов было нарушено — составов следуют с задержками в обход аварийного участка, часть рейсов отменена. В региональной военной администрации ранее заявили, что взрывы не были связаны с воздушной тревогой.