14 сентября, 09:48

Над тремя областями России за утро сбили 18 украинских БПЛА

Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Российские системы ПВО за утро сбили 18 украинских беспилотников. Как сообщило Министерство обороны России, все воздушные цели были уничтожены в период с 08:30 до 12:00 по московскому времени.

«13 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Дрон ВСУ попытался атаковать промпредприятие в Пермском крае
Ранее Life.ru рассказывал, что системы ПВО отразили атаку беспилотников в Смоленской области в ночное и утреннее время воскресенья, нейтрализовав 12 украинских дронов. Как заявил глава региона, происшествие не повлекло за собой человеческих жертв или разрушений. Спасательные и оперативные работают на месте инцидента.

Александра Мышляева
