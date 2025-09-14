Украинские поезда следуют с многочасовыми задержками из-за повреждения путей под Киевом

На Украине наблюдаются задержки в движении поездов международных и внутренних маршрутов, а часть рейсов отменена из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. Об этом сообщила компания «Укржелдорога».

«Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по изменённому маршруту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поезда внутренних и международных направлений будут следовать в объезд повреждённого участка. Это касается, в частности, маршрутов Харьков — Перемышль, Киев — Перемышль, Киев — Будапешт, Киев — Львов, Днепр (ранее Днепропетровск) — Львов, Ужгород — Киев, Одесса — Киев, Кривой рог — Киев и других. Возможные задержки могут достигать трёх часов.