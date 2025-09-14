Украинские поезда следуют с многочасовыми задержками из-за повреждения путей под Киевом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / o.hudzeliak
На Украине наблюдаются задержки в движении поездов международных и внутренних маршрутов, а часть рейсов отменена из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. Об этом сообщила компания «Укржелдорога».
«Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по изменённому маршруту», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поезда внутренних и международных направлений будут следовать в объезд повреждённого участка. Это касается, в частности, маршрутов Харьков — Перемышль, Киев — Перемышль, Киев — Будапешт, Киев — Львов, Днепр (ранее Днепропетровск) — Львов, Ужгород — Киев, Одесса — Киев, Кривой рог — Киев и других. Возможные задержки могут достигать трёх часов.
Ранее сообщалось о взрыве в поезде в Киевской области, перевозившем боеприпасы. В момент инцидента рядом находился пассажирский поезд № 730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. Из-за повреждения контактной сети состав был вынужден остановиться, и сотни пассажиров были эвакуированы в ближайшую лесополосу.