Пасынок Газманова создавал приложение вместе с обманувшим певца бизнесменом

112: Пасынок Газманова работал с обманувшим певца мошенником над приложением
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Пасынок известного российского певца Олега Газманова Филипп сотрудничал с бизнесменом Геворком Саркисяном, обвиняемым в мошенничестве в отношении народного артиста. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Филипп и Саркисян совместно разрабатывали специализированное приложение для дальнобойщиков, познакомившись еще в 2015 году на благотворительном аукционе в Лондоне. Позже пасынок Газманова начал работать в московской компании бизнесмена, где они запустили совместный проект, принесший миллионы рублей прибыли.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Он использовал поддельные документы для получения денег у семьи артиста. Мосгорсуд отправил Саркисяна под домашний арест из-за наличия иждивенцев и проблем с сердцем. Расследование уголовного дела продолжается.