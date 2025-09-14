Единый день голосования
14 сентября, 10:41

Пасынок Газманова создавал приложение вместе с обманувшим певца бизнесменом

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Пасынок известного российского певца Олега Газманова Филипп сотрудничал с бизнесменом Геворком Саркисяном, обвиняемым в мошенничестве в отношении народного артиста. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Филипп и Саркисян совместно разрабатывали специализированное приложение для дальнобойщиков, познакомившись еще в 2015 году на благотворительном аукционе в Лондоне. Позже пасынок Газманова начал работать в московской компании бизнесмена, где они запустили совместный проект, принесший миллионы рублей прибыли.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Он использовал поддельные документы для получения денег у семьи артиста. Мосгорсуд отправил Саркисяна под домашний арест из-за наличия иждивенцев и проблем с сердцем. Расследование уголовного дела продолжается.

