Пасынок Газманова создавал приложение вместе с обманувшим певца бизнесменом

Пасынок известного российского певца Олега Газманова Филипп сотрудничал с бизнесменом Геворком Саркисяном, обвиняемым в мошенничестве в отношении народного артиста. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Филипп и Саркисян совместно разрабатывали специализированное приложение для дальнобойщиков, познакомившись еще в 2015 году на благотворительном аукционе в Лондоне. Позже пасынок Газманова начал работать в московской компании бизнесмена, где они запустили совместный проект, принесший миллионы рублей прибыли.