Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом князя Донского в день его 60-летия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, а также поздравил политика с 60-летием. Текст указа опубликован на сайте РПЦ.

«Весом и значим ваш вклад в укрепление суверенитета России, в обеспечение её безопасности, в защиту наших национальных интересов. Отрадно отметить, что многолетним и преданным служением Отечеству Вы стяжали уважение высшего руководства страны и сограждан. Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к деятельности Русской Православной Церкви», — сказано в тексте.

Владыка пожелал Медведеву душевных сил для дальнейших жизненных свершений и «щедрой помощи Божией». Кроме того, патриарх поблагодарил чиновника за твёрдое отстаивание традиционных нравственных ценностей.