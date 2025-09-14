Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 11:07

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом князя Донского в день его 60-летия

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, а также поздравил политика с 60-летием. Текст указа опубликован на сайте РПЦ.

«Весом и значим ваш вклад в укрепление суверенитета России, в обеспечение её безопасности, в защиту наших национальных интересов. Отрадно отметить, что многолетним и преданным служением Отечеству Вы стяжали уважение высшего руководства страны и сограждан. Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к деятельности Русской Православной Церкви», — сказано в тексте.

Владыка пожелал Медведеву душевных сил для дальнейших жизненных свершений и «щедрой помощи Божией». Кроме того, патриарх поблагодарил чиновника за твёрдое отстаивание традиционных нравственных ценностей.

Медведев предупредил, что Россия больше не будет миндальничать с Финляндией
Медведев предупредил, что Россия больше не будет миндальничать с Финляндией

Ранее Life.ru сообщил, что президент России Владимир Путин также наградил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в день его 60-летия.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Патриарх Кирилл
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar