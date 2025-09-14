Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом князя Донского в день его 60-летия
Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, а также поздравил политика с 60-летием. Текст указа опубликован на сайте РПЦ.
«Весом и значим ваш вклад в укрепление суверенитета России, в обеспечение её безопасности, в защиту наших национальных интересов. Отрадно отметить, что многолетним и преданным служением Отечеству Вы стяжали уважение высшего руководства страны и сограждан. Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к деятельности Русской Православной Церкви», — сказано в тексте.
Владыка пожелал Медведеву душевных сил для дальнейших жизненных свершений и «щедрой помощи Божией». Кроме того, патриарх поблагодарил чиновника за твёрдое отстаивание традиционных нравственных ценностей.
Ранее Life.ru сообщил, что президент России Владимир Путин также наградил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в день его 60-летия.