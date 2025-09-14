На 89-м году жизни скончался знаменитый японский актёр Асахи Куридзука
Обложка © mubi.com
Знаменитый японский актёр Асахи Куридзука, прославившийся ролями в исторических драмах о самураях, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает японская газета Asahi со ссылкой на источники.
Тело артиста было обнаружено в его доме в Киото после того, как он перестал выходить на связь перед началом съёмок нового сериала. Причина смерти актёра в настоящее время не раскрывается — близкие и коллеги пока не делают официальных заявлений по этому поводу.
Асахи Куридзука родился 9 мая 1937 года и дебютировал в кино в 1960 году, сыграв за свою карьеру в таких известных картинах как «Сверкающий меч», «Шинсенгуми» и «Сегун освобождённый». Он специализировался на ролях в исторических драмах, посвящённых периоду до Реставрации Мэйдзи 1868 года, а его последняя работа в кино состоялась в 2018 году в фильме «Любви извилистый путь».
Ранее сообщалось, что в Омске на 88-м году жизни скончался известный советский и российский режиссёр и актёр Борис Мартынов. Точная дата и причина смерти не уточняются. Мартынов был выпускником Театрального училища имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. Его творческое наследие оставило значительный след в театральном искусстве России.