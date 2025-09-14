Единый день голосования
14 сентября, 19:38

Эпидемиолог оценил вероятность распространения бубонной чумы в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

Зарегистрированный в Монголии случай чумы носит природно-очаговый характер и не представляет опасности для жителей России. Об этом заявил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, переносчиками заболевания являются грызуны, в частности суслики и тарбаганы. В России ситуацию контролируют пять противочумных институтов. Онищенко пояснил, что весной, после выхода сусликов из спячки, специалисты начнут отлов блох для обследования и мониторинг состояния грызунов.

«То, что произошло в Монголии это уже остатки, это произошло тогда, когда залёг в спячку естественный резервуар», объяснил эпидемиолог.

Он добавил, что в Кош-Агачском районе Алтая, где расположен природный очаг чумы, ежегодно вакцинируют около 18 тысяч жителей. Ситуация с чумой находится под контролем, и поводов для беспокойства нет.

Напомним, что на севере Монголии был зарегистрирован пациент, заболевший бубонной чумой. В связи с этим местные власти ввели частичный карантин в поселении Цагаан-Уул. Всё случилось близ границы с Россией. Местные власти приняли меры для предотвращения распространения инфекции и контролируют ситуацию в населённом пункте.

Наталья Афонина
