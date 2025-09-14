В Дании власти утвердили решение о возведении завода украинской оборонной компании FirePoint, нарушив сразу несколько законов. Об этом сообщает датская вещательная корпорация DR. Предположительно, около 20 правовых положений пришлось обойти датскому правительству ради Киева.

«Закон использовался для создания исключений в максимально возможной степени, возможно, даже в большей степени, чем это было необходимо», — подчеркнул главный юрисконсульт правового аналитического центра Justitia Кристоффер Бадсе.

Строительство предприятия стартовало в датском Скридструпе. В цехах планируется собирать баллистические ракеты «Фламинго», а также производить ракетное топливо. Бадсе заверил, что властям Дании пришлось пойти на отмену ряда законов, в том числе, чтобы игнорировать жалобы местных жителей по поводу стройки, ссылаясь на некие «цели национальной обороны».