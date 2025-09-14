Данию заподозрили в обходе 20 законов при выделении земли военному заводу Украины
DR: Дания с нарушениями закона разрешила строительство военного завода FirePoint
В Дании власти утвердили решение о возведении завода украинской оборонной компании FirePoint, нарушив сразу несколько законов. Об этом сообщает датская вещательная корпорация DR. Предположительно, около 20 правовых положений пришлось обойти датскому правительству ради Киева.
«Закон использовался для создания исключений в максимально возможной степени, возможно, даже в большей степени, чем это было необходимо», — подчеркнул главный юрисконсульт правового аналитического центра Justitia Кристоффер Бадсе.
Строительство предприятия стартовало в датском Скридструпе. В цехах планируется собирать баллистические ракеты «Фламинго», а также производить ракетное топливо. Бадсе заверил, что властям Дании пришлось пойти на отмену ряда законов, в том числе, чтобы игнорировать жалобы местных жителей по поводу стройки, ссылаясь на некие «цели национальной обороны».
Напомним, в начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства украинского оружейного завода в Дании. По его словам, на предприятии будут производить компоненты для ракет и беспилотников. Уточнять местоположение объекта он не стал.