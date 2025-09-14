Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 11:53

НАТО уличили в подготовке блокады Калининграда под прикрытием шумихи с дронами в Польше

Военкор Коц: Европа готовится к блокаде Калининграда на учениях Grand Eagle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gvozdovskaya Anna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gvozdovskaya Anna

Европа продолжает отрабатывать условную блокаду Калининграда во время учений Grand Eagle 2025, для этого перебрасываются войска в Литву, где самым уязвимым местом на пути к российскому анклаву как раз считается «65-километровый коридор». Об этом сообщает военкор Александ Коц.

«Европа продолжает готовиться к блокаде Калининграда. На фоне беспилотной истерии в небе над Польшей и Румынией, на периферии информационного внимания остались учения НАТО Grand Eagle 25. А в ходе этих манёвров, на секундочку, отрабатывается масштабная переброска войск со всей Европы в Литву», — пояснил журналист.

Он добавил, что под прикрытием шумихи с якобы «русскими» дронами в Польше вовсю готовятся боевые действие войсками НАТО в отношении Калининградской области. Это можно расценить как прямую провокацию в адрес Москвы, уверен Коц. По его словам, блокада Калининграда может стать для Запада возможностью надавить на Кремль.

«И до Парижа долетит»: Западу напомнили о зоне поражения «Искандеров» из-за провокаций НАТО
«И до Парижа долетит»: Западу напомнили о зоне поражения «Искандеров» из-за провокаций НАТО

Напомним, страны НАТО приступили к ранее запланированным учениям Grand Eagle, в рамках которых военные должны отработать переброску солдат и техники на территорию Литвы. Тренировки завершатся в конце сентября.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar