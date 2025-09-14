Европа продолжает отрабатывать условную блокаду Калининграда во время учений Grand Eagle 2025, для этого перебрасываются войска в Литву, где самым уязвимым местом на пути к российскому анклаву как раз считается «65-километровый коридор». Об этом сообщает военкор Александ Коц.

«Европа продолжает готовиться к блокаде Калининграда. На фоне беспилотной истерии в небе над Польшей и Румынией, на периферии информационного внимания остались учения НАТО Grand Eagle 25. А в ходе этих манёвров, на секундочку, отрабатывается масштабная переброска войск со всей Европы в Литву», — пояснил журналист.

Он добавил, что под прикрытием шумихи с якобы «русскими» дронами в Польше вовсю готовятся боевые действие войсками НАТО в отношении Калининградской области. Это можно расценить как прямую провокацию в адрес Москвы, уверен Коц. По его словам, блокада Калининграда может стать для Запада возможностью надавить на Кремль.