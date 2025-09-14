Единый день голосования
14 сентября, 12:00

Отважные очевидцы спасли мужчину, смытого с пирса в Крыму во время шторма

В Алупке (Крым) произошёл инцидент, едва не закончившийся трагедией: во время сильного шторма мощная волна смыла мужчину с пирса в бушующее море. Шокирующие кадры происшествия, наглядно демонстрирующие всю опасность стихии, были опубликованы телеграм-каналом «Mash на волне».

По имеющейся информации, мужчина проигнорировал официальные предупреждения о строгом запрете нахождения у воды и купания во время штормового предупреждения. Он намеренно вышел на пирс, где практически мгновенно был сбит и унесён в море гигантской волной. Смельчака, оказавшегося в воде, накрыла следующая волна, что создало прямую угрозу его жизни.

К счастью, на помощь незамедлительно бросились находившиеся поблизости очевидцы. Проявив исключительную отвагу и самоотверженность, они вступили в борьбу с разбушевавшейся стихией и, преодолевая мощные волны, смогли вытащить пострадавшего на берег. Благодаря их оперативным и слаженным действиям все участники инцидента остались живы и не получили серьёзных травм.

Согласно официальной статистике, представленной представителем Главного управления МЧС России по Республике Крым Александром Зраенко, в течение всего лишь трёх дней — с 5 по 8 сентября — прибрежные воды Крыма стали местом трагических происшествий, унёсших жизни пяти отдыхающих. Основной причиной гибели людей стало нарушение элементарных правил безопасности — купание в штормящем море.

Обложка © Telegram / «Mash на Мойке»

