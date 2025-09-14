Более 1100 автомобилей скопилось в пробках на Крымском мосту
Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский
Крымский мост столкнулся с масштабными заторами транспортных средств. Суммарное количество автомобилей, ожидающих прохождения процедуры ручного досмотра с обеих сторон переправы, достигло 1115.
Согласно актуальным данным, опубликованным в Telegram-канале, осуществляющем мониторинг транспортной ситуации на подъездах к стратегическому объекту, на 14:00 со стороны Таманского полуострова в очереди находилось 405 автомобилей. При этом расчётное время ожидания прохождения контроля для водителей оценивалось приблизительно в два часа.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.
13 сентября наблюдалась значительная пробка из примерно 1400 автомобилей, стремящихся покинуть Крымский полуостров и направиться в Краснодарский край. На въезде со стороны Тамани в очереди перед пунктом ручного досмотра транспортных средств зафиксировано не было.