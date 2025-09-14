Россиянам рассказали о «раздражающей мелочи» в телефоне, спасающей от аферистов

Российские правоохранители посоветовали обращать внимание на автоматические уведомления приложений, потому что они могут помочь предотвратить мошенничество. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, — автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований», — сказано в тексте.

Там подчёркивается, что есть три причины подобных рассылок. Во-первых, это безопасность пользователя и репутация компании, ведь взломанный аккаунт клиента напрямую влияет на положение фирмы на рынке. Во-вторых, уведомления могут помочь предотвратить мошенническую операцию ещё на ранней стадии. В-третьих, оповещения могут рассылаться в силу необходимости соблюдать закон о защите персональных данных, поэтому работающая легально фирма будет соблюдать подобные требования.