14 сентября, 12:58

В Москве семья нашла использованный шприц с иглой в подушке Togas и требует 10 млн

Обложка © freepik

В Москве семья купила пару новеньких подушек Togas, внутри одной из них позже был обнаружен использованный шприц. Сейчас пострадавшие обратились в суд, чтобы взыскать с фирмы 10 миллионов компенсации морального вреда и новую подушку (старая стоила около 22 тысяч рублей), также они требуют неустойку и штраф. О случившемся пишет Mash.

Подушка Togas, где оказалась игла. Фото © Telegram / Mash

Обнаружить иглу получилось случайно через несколько месяцев. Её длина составляет около пяти сантиметров. Никто в семье чудом не поранился, когда иголка вылезла из подушки. Проведённая экспертиза доказала, что инородный предмет попал внутрь изделия ещё на заводе, при этом сама иголка явно уже использовалась и была старой. Адвокат семьи Роберт Солдатов рассказал, что официальный представитель Togas в России пытается снять с себя ответственность и говорит, что магазин работал по франшизе.

Подушка c иглой. Фото © Telegram / Mash

Ранее сообщалось, что в кишечнике 26-летней жительницы Уфы нашли иглу после приёма у стоматолога. Сразу после процедуры пациента почувствовала резкую боль в животе и сделала рентген, который подтвердил наличие инородного предмета. Сейчас пострадавшая готовится к операции.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
