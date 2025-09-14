В Москве семья нашла использованный шприц с иглой в подушке Togas и требует 10 млн

В Москве семья купила пару новеньких подушек Togas, внутри одной из них позже был обнаружен использованный шприц. Сейчас пострадавшие обратились в суд, чтобы взыскать с фирмы 10 миллионов компенсации морального вреда и новую подушку (старая стоила около 22 тысяч рублей), также они требуют неустойку и штраф. О случившемся пишет Mash.

Подушка Togas, где оказалась игла. Фото © Telegram / Mash

Обнаружить иглу получилось случайно через несколько месяцев. Её длина составляет около пяти сантиметров. Никто в семье чудом не поранился, когда иголка вылезла из подушки. Проведённая экспертиза доказала, что инородный предмет попал внутрь изделия ещё на заводе, при этом сама иголка явно уже использовалась и была старой. Адвокат семьи Роберт Солдатов рассказал, что официальный представитель Togas в России пытается снять с себя ответственность и говорит, что магазин работал по франшизе.

Подушка c иглой. Фото © Telegram / Mash