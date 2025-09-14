Польские военные снимают пропагандистские ролики под песню Матушка-земля

Польские военные, участвующие в операциях НАТО, создают пропагандистские видеоролики с использованием изменённой версии российской песни «Матушка-земля». В опубликованных материалах запечатлено движение военной техники альянса по улицам польских городов под музыкальный мотив, отсылающий к композиции российской певицы Татьяны Куртуковой.

Польские военные снимают пропагандистский ролики под песню Матушка-земля. Видео © Х/Ars7513

Вместо оригинального текста звучит фраза на польском языке «Polska, do boju» («Польша, давай бороться»), которая повторяется в качестве основного призыва. Военнослужащие активно публикуют такие видеоролики в популярных социальных сетях, используя адаптированный музыкальный контент для создания соответствующего настроения и распространения среди местной аудитории.