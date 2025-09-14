Единый день голосования
14 сентября, 13:42

Польские военные снимают пропагандистские ролики под песню Матушка-земля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Польские военные, участвующие в операциях НАТО, создают пропагандистские видеоролики с использованием изменённой версии российской песни «Матушка-земля». В опубликованных материалах запечатлено движение военной техники альянса по улицам польских городов под музыкальный мотив, отсылающий к композиции российской певицы Татьяны Куртуковой.

Польские военные снимают пропагандистский ролики под песню Матушка-земля. Видео © Х/Ars7513

Вместо оригинального текста звучит фраза на польском языке «Polska, do boju» («Польша, давай бороться»), которая повторяется в качестве основного призыва. Военнослужащие активно публикуют такие видеоролики в популярных социальных сетях, используя адаптированный музыкальный контент для создания соответствующего настроения и распространения среди местной аудитории.

Ранее сообщалось, что польская военная делегация планирует прибыть на Украину в четверг, 18 сентября, для проведения рабочих встреч с украинскими коллегами. Визит предназначен для проведения консультаций и совместной работы военных специалистов двух стран. Точный состав польской делегации и детали предстоящих переговоров пока не уточняются.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
