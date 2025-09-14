Мужчину задержали за стрельбу по кафе в Петербурге

Стрельба произошла в ночь на 14 сентября в Санкт-Петербурге у кафе на бульваре Александра Грина. 52-летний хулиган никого не ранил, но повредил стекло и холодильник, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Местный житель из хулиганских побуждений произвёл выстрел в сторону заведения общепита, повредив стекло и холодильник. Пострадавших в результате инцидента нет», — рассказали в полицейском главке.

Стрелок был задержан при содействии СОБР Росгвардии в одной из квартир на Вилькицком бульваре. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас в квартире задержанного проводится обыск, его доставят в полицию.