14 сентября, 13:50

Мужчину задержали за стрельбу по кафе в Петербурге

Задержан мужчина, обстрелявший кафе в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Стрельба произошла в ночь на 14 сентября в Санкт-Петербурге у кафе на бульваре Александра Грина. 52-летний хулиган никого не ранил, но повредил стекло и холодильник, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Местный житель из хулиганских побуждений произвёл выстрел в сторону заведения общепита, повредив стекло и холодильник. Пострадавших в результате инцидента нет», — рассказали в полицейском главке.

Стрелок был задержан при содействии СОБР Росгвардии в одной из квартир на Вилькицком бульваре. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас в квартире задержанного проводится обыск, его доставят в полицию.

Ранее Life.ru рассказал, что в Дагестане чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов открыл стрельбу. Всё случилось возле торгового центра в Махачкале. Спортсмен вступил в конфликт с прохожим, после чего произвёл не менее двух выстрелов из травматического оружия.

