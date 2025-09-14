Самая мощная электростанция Киевской области выведена из строя
Депутат Рады Нагорняк: Трипольская ТЭС в Киевской области серьёзно повреждена
Киевская область лишилась своей самой мощной электростанции — Трипольская ТЭС была серьёзно повреждена в результате удара. Об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».
«Трипольская ТЭС. <...> Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», — заявил депутат.
Информацию о повреждении энергообъекта также подтвердили журналисты изданий «Зеркало недели» и «Фокус». Трипольская ТЭС, обеспечивающая энергией Киев, находится примерно в 13 километрах к югу от столицы, возле села Триполье и города-спутника Украинка.
Кроме того, Министерство обороны РФ 14 сентября информировало о массированном обстреле украинских военных объектов. В числе пораженных целей оказались тренировочные базы, на которых готовили операторов беспилотников для ВСУ.