Самая мощная электростанция Киевской области выведена из строя

Киевская область лишилась своей самой мощной электростанции — Трипольская ТЭС была серьёзно повреждена в результате удара. Об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».

«Трипольская ТЭС. <...> Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», — заявил депутат.

Информацию о повреждении энергообъекта также подтвердили журналисты изданий «Зеркало недели» и «Фокус». Трипольская ТЭС, обеспечивающая энергией Киев, находится примерно в 13 километрах к югу от столицы, возле села Триполье и города-спутника Украинка.