14 сентября, 14:08

Мечта о карьере в порно привела украинца в центр содержания под Петербургом

Украинца арестовали в Петербурге за нарушение миграционных правил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 28-летнего гражданина Украины за отсутствие действующей регистрации. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, задержание произошло 26 августа, когда мужчина по имени Руслан Т. находился во дворе своего дома. К нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы для проверки документов, в ходе которой и выявили нарушение миграционного законодательства, после чего доставили иностранца в отдел полиции.

«Ещё год назад Руслану советовали сделать российские документы, но он «откладывал все на потом», — подчёркивается в публикации.

При проверке выяснилось, что уроженец Харьковской области прибыл в Россию в 2020 году с намерением построить карьеру в съёмках фильмов для взрослых. Как отмечает канал, вернуться на Украину он не имеет возможности из-за ведущихся там боевых действий.

По решению суда его должны были выслать в течение 48 часов, однако из-за сложившейся геополитической ситуации он продолжает находиться в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе уже более двух недель. Точная дата и направление его депортация неизвестна.

В Думу внесли проект закона о запрете въезда в Россию семей трудовых мигрантов
Ранее в Петербурге во время рейда поймали 50 нелегалов. После задержания уроженца Средней Азии в Мурино по обвинению в домогательствах к ребёнку полиция провела ряд проверок. Была проинспектирована стройплощадка, где работал подозреваемый, а также места проживания иностранных граждан в Московском районе Санкт-Петербурга.

