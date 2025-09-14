Мечта о карьере в порно привела украинца в центр содержания под Петербургом

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 28-летнего гражданина Украины за отсутствие действующей регистрации. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, задержание произошло 26 августа, когда мужчина по имени Руслан Т. находился во дворе своего дома. К нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы для проверки документов, в ходе которой и выявили нарушение миграционного законодательства, после чего доставили иностранца в отдел полиции.

«Ещё год назад Руслану советовали сделать российские документы, но он «откладывал все на потом», — подчёркивается в публикации.

При проверке выяснилось, что уроженец Харьковской области прибыл в Россию в 2020 году с намерением построить карьеру в съёмках фильмов для взрослых. Как отмечает канал, вернуться на Украину он не имеет возможности из-за ведущихся там боевых действий.

По решению суда его должны были выслать в течение 48 часов, однако из-за сложившейся геополитической ситуации он продолжает находиться в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе уже более двух недель. Точная дата и направление его депортация неизвестна.