Лежащего в больнице совладельца «Суперметалла» объявили в розыск из-за дела на 50 млн

Солнечногорский суд Подмосковья объявил в розыск одного из руководителей и совладельцев НПК «Суперметалл» Василия Васекина. По словам адвоката, 67-летний заслуженный химик не может явиться в суд, потому что лежит больнице после двух операций на сердце. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Васекин обвиняется в мошенничестве в отношении партнёра на сумму 50 млн рублей, а также в непередаче государству для аффинажа (очистки) сплава драгоценных металлов, поступившего из-за границы, на сумму 2,4 млрд рублей. Адвокаты обвиняемого уверяют, что химик не намерен скрываться от суда.

«Как позволит здоровье, он сразу явится в суд», — говорят представители защиты.

При этом их процессуальные оппоненты считают тяжёлую болезнь лишь отговоркой, чтобы затянуть разбирательство. Поэтому 4 сентября суд принял решение об объявлении Васекина в розыск и изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Адвокаты уже обжаловали решение об аресте химика.

По информации защиты, 2 июля, накануне прений сторон, Василий Васекин был госпитализирован в Клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА, затем переведён в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и, в итоге, в Многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина, где он находится в настоящее время. За это время он перенёс две операции: аортокоронарное шунтирование на открытом сердце и имплантацию электрокардиостимулятора, а сейчас у него наблюдается острое нарушение мозгового кровообращения.

