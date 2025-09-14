Единый день голосования
14 сентября, 14:44

«Не ваше собачье дело»: Николай Расторгуев отчитал журналиста за вопрос о гонораре

Николай Расторгуев чуть не ударил журналиста, который спросил у него про гонорар

Певец Николай Расторгуев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Николай Расторгуев резко отреагировал на вопрос о заработке. Момент, где исполнитель жёстко отчитывает журналиста попал в Сеть и поднял большую шумиху вокруг поведения артиста. Кадры ссоры публикует StarHit.

Николай Расторгуев жёстко ответил журналисту. Видео © Telegram/StarHit

Расторгуев отчитал сотрудника СМИ после вопроса о его гонораре. В выражениях исполнитель не постеснялся и высказал всё, что думает.

«Никогда никому не задавай такие вопросы. Это тупизм. Это просто неприлично. Вообще о деньгах говорить неприлично — гонорары и так далее. Не ваше это собачье дело», — заявил Николай Вячеславович.

Стоящая рядом с музыкантом журналистка предположила, что он собирался ударить её коллегу. Артист, в свою очередь, честно признался, что такая мысль у него действительно возникла.

Если Расторгуев смог сдержать себя в руках, то недавно солист Мариинского театра Григор Вернер дал волю эмоциям и накинулся на представителей СМИ, которые приехали в Ольгино брать у него интервью. Подобного стоило ожидать, ведь незадолго до этого он размахивал пистолетом перед водителем, а затем угрожал им сотрудникам театра «На Литейном».

