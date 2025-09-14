«Самый капиталистический»: Посол Аргентины восхищён Москвой

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра признался, что был восхищён Москвой, когда увидел её первый раз. По его словам, это «самый капиталистический» город в мире со множеством благ, возможностей и с отличным сервисом.

«Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали. Тут так много заведений, магазинов с одеждой от кутюр. Можно только представить, что здесь было до того, как многие крупные бренды ушли из России», — заявил дипломат в интервью РБК.

Виейра добавил, что огромное позитивное впечатление на него произвели и сами люди, которые поразили его душевностью. Дипломат занимает свой пост с 2024 года, хотя в Москву он приезжал и ранее.