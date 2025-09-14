Японского боксёра унесли с ринга без сознания после удара соперника головой

Японского боксёра Юни Такаду вынесли с ринга на носилках после столкновения головами с соотечественником Рюсэи Мацумото в титульном бою за пояс WBA. Об этом сообщает специализированное издание Boxingscene.

Инцидент произошёл в пятом раунде поединка в минимальном весе (до 47,6 кг), когда спортсмены столкнулись головами, в результате чего у Такады открылось серьёзное кровотечение и он потерял способность продолжать бой.

Судьи присудили победу Мацумото, который отказался от празднования из-за беспокойства о состоянии соперника. Для Такады это стало первым поражением в последних десяти боях, в то время как Мацумото сохранил идеальный рекорд — семь побед в семи поединках.