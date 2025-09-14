Японского боксёра унесли с ринга без сознания после удара соперника головой
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / takadayuni06
Японского боксёра Юни Такаду вынесли с ринга на носилках после столкновения головами с соотечественником Рюсэи Мацумото в титульном бою за пояс WBA. Об этом сообщает специализированное издание Boxingscene.
Инцидент произошёл в пятом раунде поединка в минимальном весе (до 47,6 кг), когда спортсмены столкнулись головами, в результате чего у Такады открылось серьёзное кровотечение и он потерял способность продолжать бой.
Судьи присудили победу Мацумото, который отказался от празднования из-за беспокойства о состоянии соперника. Для Такады это стало первым поражением в последних десяти боях, в то время как Мацумото сохранил идеальный рекорд — семь побед в семи поединках.
Ранее Life.ru рассказывал, что всемирная боксёрская организация (WBO) подтвердила гибель двух японских боксеров — 28-летних Сигётоси Котари и Хиромасы Уракавы – во время турнира в Японии. Котари скончался после экстренной операции из-за субдуральной гематомы, полученной в бою. Уракава умер после поединка в Токио против соотечественника Едзи Сайто, завершившегося техническим нокаутом в восьмом раунде.