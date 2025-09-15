Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 21:23

«Улучшаем репутацию»: HR-эксперт дала советы сотрудникам, метящим в боссы

HR-эксперт Пак рассказала о важности неформального общения с коллегами

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Для работников, которые стремятся занять руководящие позиции в компании, крайне важно умение эффективно выстраивать коммуникацию с людьми, уверена HR-директор логистической фирмы Ирина Пак. По её словам, успех часто зависит от умения вовремя обратиться за поддержкой или советом к нужному человеку.

Особое внимание сейчас уделяется развитию социальных навыков сотрудников, включая способность понимать эмоции окружающих, проявлять сочувствие и поддерживать морально уязвимых коллег. Внимательное отношение к людям всё чаще рассматриваются как обязательные качества эффективного руководителя. Значимость неформального общения может различаться в зависимости от конкретной должности и характера выполняемых задач.

Следите за руками! Эти 6 жестов кричат, что человек вас терпеть не может, — проверьте коллег
Следите за руками! Эти 6 жестов кричат, что человек вас терпеть не может, — проверьте коллег

«В процессе неформального общения мы лучше узнаем друг друга вне рабочей переписки или телефонных звонков. Умение сотрудника вести лёгкий разговор повышает доверие к нему со стороны остальных членов команды и улучшает его репутацию», — отметила собеседница радио Sputnik.

Без права на отдых: Россияне высказались об общении с коллегами по работе во время отпуска
Без права на отдых: Россияне высказались об общении с коллегами по работе во время отпуска

Ранее зумеры пожаловались на надоедливую привычку старших коллег. Как оказалось, молодых людей утомил поток e-mail с пометкой о срочности.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar