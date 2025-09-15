«Улучшаем репутацию»: HR-эксперт дала советы сотрудникам, метящим в боссы

Для работников, которые стремятся занять руководящие позиции в компании, крайне важно умение эффективно выстраивать коммуникацию с людьми, уверена HR-директор логистической фирмы Ирина Пак. По её словам, успех часто зависит от умения вовремя обратиться за поддержкой или советом к нужному человеку.

Особое внимание сейчас уделяется развитию социальных навыков сотрудников, включая способность понимать эмоции окружающих, проявлять сочувствие и поддерживать морально уязвимых коллег. Внимательное отношение к людям всё чаще рассматриваются как обязательные качества эффективного руководителя. Значимость неформального общения может различаться в зависимости от конкретной должности и характера выполняемых задач.

«В процессе неформального общения мы лучше узнаем друг друга вне рабочей переписки или телефонных звонков. Умение сотрудника вести лёгкий разговор повышает доверие к нему со стороны остальных членов команды и улучшает его репутацию», — отметила собеседница радио Sputnik.