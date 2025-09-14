Умер актёр из сериалов «Клан» и «Скоро вернусь»

Ушёл из жизни польский актёр театра, кино и телевидения Пётр Новаковский. Артист скончался утром 2 сентября в возрасте 50 лет. Об этом рассказала его супруга Магдалена, опубликовав в соцсетях прощальный пост.

Причину и обстоятельства смерти актёра супруга не уточнила. Она также не написала информацию о дате и месте прощания и похорон, но пообещала сделать это позже. После смерти Новаковского у пары осталось двое детей — Янек и Ида.

Новаковский играл в национальном Большом театре, сотрудничал с Еврейским театром в Варшаве, снимался в фильмах и сериалах, таких как «Клан», «Питбуль» и медицинской «мыльной опере» «В добре и в зле». Его последней работой на экране стал сериал «Скоро вернусь».