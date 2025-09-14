Единый день голосования
14 сентября, 16:07

В Пермском крае жители пришли на участки для голосования с питомцами

В Пермском крае избиратели пришли на участки для голосования в сопровождении своих питомцев. Хвостатики проявили неподдельный интерес к процессу и с любопытством рассматривали бюллетени. Забавные кадры с мохнатыми участниками голосования показал пермский Избирком.

По последним данным, явка по региону с учётом ДЭГ составила 46,29%, а это 913 238 избирателей. Окончательные данные будут известны только по результатам подсчёта бюллетеней. К слову, в регионе выбирают губернатора, на эту должность претендуют пять человек.

Ранее Life.ru рассказал, что столетняя жительница Курской области в день юбилея проголосовала на выборах губернатора. Наталья Носова принадлежит к поколению настоящих героев — она является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Женщина заполнила бюллетень на дому.

