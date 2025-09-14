Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене

Лефортовский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу фигуранта уголовного дела о государственной измене. Соответствующая информация размещена в официальной картотеке судебных дел.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.», — сказано в карточке уголовного дела.

В соответствии с положениями статьи 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвинение в государственной измене предусматривает исключительно строгую меру наказания — вплоть до пожизненного лишения свободы. Учитывая особый характер таких дел, связанных с государственной тайной и вопросами национальной безопасности, судебные заседания традиционно проводятся в закрытом режиме, что объясняет отсутствие публичной информации о конкретных обстоятельствах дела.

Судебное решение о мере пресечения в виде заключения под стражу вступит в законную силу 16 сентября. В настоящее время какие-либо существенные детали обвинения, как и информация о личности обвиняемого, остаются недоступными для публичного обсуждения в связи с режимом секретности, применяемым к делам данной категории.