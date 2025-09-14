Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 16:09

«Империя дронов»: Западные СМИ признали российскую революцию в сфере БПЛА

New York Times назвала Россию империей дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Россия совершила мощный рывок в создании беспилотных летательных аппаратов, превратившись в настоящую «империю дронов» благодаря резкому увеличению объёмов производства. Об этом сообщает авторитетное американское издание New York Times.

Как отмечают журналисты, в стране произошла самая настоящая революция в выпуске беспилотных аппаратов. По их данным, российское руководство на высшем уровне обозначило дроны в качестве одного из важнейших приоритетов для государства, которое для достижения цели мобилизовало как государственные, так и частные ресурсы.

«Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания империи дронов», — констатирует New York Times.

В России разрабатывают дроны с искусственным интеллектом
В России разрабатывают дроны с искусственным интеллектом

Ранее кулибины ВС РФ рассказали про новые разработки, среди которых — дрон-грузовик и летающий огнемёт. Кроме того, они собирают миниатюрные электронные датчики «джоники», которые приводят в действие обычные мины или детонаторы мин-ловушек. Они срабатывают, если предмет пытаются переместить, а также при обнаружении металла или электромагнитных помех.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar