«Империя дронов»: Западные СМИ признали российскую революцию в сфере БПЛА

Россия совершила мощный рывок в создании беспилотных летательных аппаратов, превратившись в настоящую «империю дронов» благодаря резкому увеличению объёмов производства. Об этом сообщает авторитетное американское издание New York Times.

Как отмечают журналисты, в стране произошла самая настоящая революция в выпуске беспилотных аппаратов. По их данным, российское руководство на высшем уровне обозначило дроны в качестве одного из важнейших приоритетов для государства, которое для достижения цели мобилизовало как государственные, так и частные ресурсы.

«Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания империи дронов», — констатирует New York Times.