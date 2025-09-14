Единый день голосования
14 сентября, 16:10

В России признаны нежелательными 62 иностранные организации с начала 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

В России свыше шестидесяти иностранных организаций получили статус нежелательных, начиная с января 2025 года. Такие данные привёл представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров, выступая перед журналистами в ЦИК.

«С начала 2025 года принято решение в отношении 62 организаций о признании их деятельности нежелательной», — подчеркнул он.

Эмигрировавшего из РФ профессора обвинили в связях с нежелательной организацией

Ранее в сентябре Генеральная прокуратура России официально признала деятельность британской неправительственной организации Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* (RUSI*) нежелательной на территории страны. Такое решение принято в связи с тем, что организация, существующая с 1831 года и позиционирующаяся как один из старейших независимых аналитических центров, занимается деятельностью, противоречащей интересам России.

* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.

Татьяна Миссуми
