Москву поздравили с 878-летием из космоса
В космос запустили ракету с поздравлением Москвы с Днём города
Обложка © Telegram / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Ракета-носитель «Союз» с поздравлением Москве в честь 878-летия была успешно запущена в космос. Об этом сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Фото © Telegram / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
«Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса», — приводит пресс-служба слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова.
Он добавил, что этот жест глубоко символичен. В преддверии Дня города в столице также состоялось открытие Национального космического центра, объединившего на своей территории ряд ведущих организаций ракетно-космической промышленности. На церемонии открытия присутствовали российские космонавты.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления жителям столицы в связи с празднованием Дня города Москвы, который отмечается 13 и 14 сентября. В своей поздравительной речи по случаю 878-летия Москвы глава государства охарактеризовал её как один из величайших городов мира. При этом он отметил, что его слова относятся ко всем, кто любит столицу России, а не только к её жителям.