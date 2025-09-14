Москву поздравили с 878-летием из космоса

Ракета-носитель «Союз» с поздравлением Москве в честь 878-летия была успешно запущена в космос. Об этом сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Фото © Telegram / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса», — приводит пресс-служба слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова.

Он добавил, что этот жест глубоко символичен. В преддверии Дня города в столице также состоялось открытие Национального космического центра, объединившего на своей территории ряд ведущих организаций ракетно-космической промышленности. На церемонии открытия присутствовали российские космонавты.