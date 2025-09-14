На севере Украины повреждены два предприятия критической инфраструктуры
В окрестностях города Нежин в Черниговской области на севере Украины повреждены два предприятия, относящиеся к критической инфраструктуре. Об этом сообщает местное издание «Общественное» со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.
По информации городского главы, на объектах возникли пожары. Одно из предприятий связано с топливными материалами. По его данным, повреждён один из резервуаров с горючим, пожарные продолжают борьбу с огнём.
В течение дня в Черниговской области действовало официальное предупреждение о воздушной тревоге, о чём свидетельствуют данные системы оповещения населения. Подробности о причинах повреждений и масштабах разрушений пока не уточняются. Ситуация остаётся на контроле местных властей и экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Киевской области произошёл взрыв в железнодорожном составе, перевозившем боеприпасы. Инцидент произошёл в районе села Калиновка, где в момент ЧП находился пассажирский поезд №730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. Из-за повреждения контактной сети пассажирский состав был вынужден остановиться, после чего началась эвакуация сотен пассажиров в близлежащую лесополосу.