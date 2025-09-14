Великобритания приняла на себя оперативное руководство Вооружёнными силами Украины в рамках создания нового координационного механизма — штаба Многонациональных сил Украины (MNF-U) в Киеве. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

Согласно информации, переход командных функций от Вашингтона к Лондону был осуществлён под формальным предлогом создания международного штаба. Назначенный командующий MNF-U представляет британские Вооружённые силы и имеет ранг «двухзвёздочного офицера» (соответствует генерал-майору), в то время как Франция и Великобритания совместно обеспечивают «трёхзвёздочное командование» более высокого уровня.

Официально заявленные функции штаба сформулированы расплывчато и включают обеспечение готовности сил к «широкому спектру непредвиденных обстоятельств и операций». Ожидается, что в работе MNF-U примут участие более 30 стран, а его структура отражает подготовку НАТО и союзников к «потенциальному прекращению огня и последующей стабилизации на Украине».

Как отмечает Коц, данный проект фактически означает передачу прямого оперативного управления украинскими войсками под британское командование. По мнению военкора, это подтверждается участившимися диверсионными операциями, которые несут признаки британской военной доктрины. При этом подчёркивается, что Россия последовательно предупреждает о недопустимости размещения любых натовских контингентов на территории Украины под каким-либо предлогом.

Данная реорганизация, по мнению Коца, свидетельствует о том, что западные союзники не рассматривают ближайшее мирное урегулирование как реалистичный сценарий и готовятся к длительному конфликту.