Прокуратура Российской Федерации с начала 2025 года инициировала более 130 административных дел за участие граждан в деятельности организаций, признанных нежелательными на территории РФ. Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров.

«За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемом периоде, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ», — заявил Жафяров, выступая в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

Данная правовая норма предусматривает ответственность за участие в деятельности иностранных или международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации.

Жафяров подчеркнул, что применяемые меры административного воздействия направлены на обеспечение выполнения установленных законодательством ограничений и предотвращение деятельности, представляющей потенциальную угрозу конституционному строю и безопасности государства.

В сентябре этого года Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила британскую организацию Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* (RUSI*) нежелательной для деятельности на территории России. Организация, основанная в 1831 году и позиционирующая себя как старейший независимый аналитический центр, действует вопреки национальным интересам России.