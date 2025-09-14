Единый день голосования
Генпрокуратура: 34 тысяч сайтов заблокировано за ложную информацию о ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Генеральная прокуратура Российской Федерации с начала 2025 года усилила контроль за соблюдением законодательства в интернет-пространстве. По данным официального представителя ведомства Алексея Жафярова, по требованиям надзорного органа было полностью ограничено распространение недостоверного контента о ВС РФ на более чем 34 000 сайтов.

В ходе выступления в Центральной избирательной комиссии представитель Генпрокуратуры озвучил информацию о масштабных мерах по пресечению распространения запрещенного контента в сети. Так, в Роскомнадзор было передано более 600 запросов на ограничение доступа к интернет-ресурсам, транслирующим противоправную информацию. Помимо этого, на основании вступивших в законную силу судебных решений и соответствующих предписаний, был полностью прекращён доступ к свыше 34 тысяч веб-ресурсов. Среди заблокированных оказались и 495 сайтов иностранных объединений, чья деятельность была официально признана на территории Российской Федерации нелегальной.

Также Жафяров рассказал о борьбе с незаконной торговлей конфиденциальными данными. Как отмечалось в докладе, столичное управление Росреестра выявило 20 интернет-ресурсов, занимавшихся незаконной перепродажей сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, судебными органами был полностью закрыт сайт, занимавшийся продажей поддельных разрешений на работу с документами, содержащими государственную тайну.

В ходе общения с журналистами в стенах Центральной избирательной комиссии представитель Генеральной прокуратуры РФ сообщил, что с начала 2025 года на территории Российской Федерации статус «нежелательных» был присвоен более чем шестидесяти зарубежным организациям.

