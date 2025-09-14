Братья из Читы заработали на дорогу до Артека игрой на аккордеоне

В Чите братья получили в подарок путёвки в детский лагерь «Артек», но дорога туда и обратно выходила в кругленькую сумму — 170 тысяч рублей. Чтобы заработать денег на билеты, мальчики два месяца играли в центре города на аккордеоне. Удивительную историю стремления к своей мечте рассказал Mash.

Братья из Читы. Фото © Telegram / Mash

Братья из Читы пели на улице ради «Артека». Видео © Telegram / Mash

16-летний Ваня и 14-летний Илья давно мечтали попасть в «Артек», и вот подвернулся случай получить бесплатно путёвки в этот чудесный детский мир. Однако родители честно признались детям, что не смогут оплатить дорогу — в семье попросту нет суммы в 170 тысяч рублей. Тогда ребята решили заработать сами, оба они профессионально занимаются музыкой.

Вышли играть на улицу — по два часа в день за два месяца набрали денег. Хиты выбирали самые народные: «День Победы», «Смуглянка», «Прощание славянки» и «Катюша». Особенно щедро благодарили туристы, один мужчина отдал детям сразу 5 тысяч. Были среди поклонников и иностранцы, кто-то положил ребятам юани. Дорогу парни оплатили — в августе съездили на смену в «Артек». Ваня и Илья благодарят всех, кто не прошёл мимо и помог им достичь мечты.