Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 17:22

Булгакова: Более 60 общественных организаций обеспечивают контроль на выборах

Обложка © Telegram / НОЧЬ ВЫБОРОВ 2025

Обложка © Telegram / НОЧЬ ВЫБОРОВ 2025

Масштабный гражданский контроль на выборах обеспечивают более шестидесяти общественных организаций, объединившихся в экспертное сообщество. Об этом заявила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Алена Булгакова в ходе ночи выборов.

«О важности общественного наблюдения нам говорят сами наблюдатели», — подчеркнула Булгакова. По её мнению, ключевой задачей этого сообщества является недопущение каких-либо нарушений на избирательных участках.

Исполнительный директор Ассоциации добавила, что за годы работы общественные контролёры превратились в настоящих экспертов, и этим фактом можно гордиться. Она также отметила, что в основе этой деятельности лежит искренняя инициатива людей с высокой гражданской ответственностью, для которых именно желание обеспечить справедливость является главным мотиватором.

Тысячи жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора на дому
Тысячи жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора на дому

Ранее сообщалось, что в России с 12 по 14 сентября проходит Единый день голосования. На территории 81 региона запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Избирателям предстоит проголосовать на более чем 20 выборах, среди которых — определение глав субъектов федерации и формирование состава законодательных собраний в 11 регионах. Как заявили в ЦИК, процесс проходит в рабочем режиме, без сбоев.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Другие новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar