Булгакова: Более 60 общественных организаций обеспечивают контроль на выборах

Масштабный гражданский контроль на выборах обеспечивают более шестидесяти общественных организаций, объединившихся в экспертное сообщество. Об этом заявила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Алена Булгакова в ходе ночи выборов.

«О важности общественного наблюдения нам говорят сами наблюдатели», — подчеркнула Булгакова. По её мнению, ключевой задачей этого сообщества является недопущение каких-либо нарушений на избирательных участках.

Исполнительный директор Ассоциации добавила, что за годы работы общественные контролёры превратились в настоящих экспертов, и этим фактом можно гордиться. Она также отметила, что в основе этой деятельности лежит искренняя инициатива людей с высокой гражданской ответственностью, для которых именно желание обеспечить справедливость является главным мотиватором.