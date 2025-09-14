Булгакова: Более 60 общественных организаций обеспечивают контроль на выборах
Обложка © Telegram / НОЧЬ ВЫБОРОВ 2025
Масштабный гражданский контроль на выборах обеспечивают более шестидесяти общественных организаций, объединившихся в экспертное сообщество. Об этом заявила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Алена Булгакова в ходе ночи выборов.
«О важности общественного наблюдения нам говорят сами наблюдатели», — подчеркнула Булгакова. По её мнению, ключевой задачей этого сообщества является недопущение каких-либо нарушений на избирательных участках.
Исполнительный директор Ассоциации добавила, что за годы работы общественные контролёры превратились в настоящих экспертов, и этим фактом можно гордиться. Она также отметила, что в основе этой деятельности лежит искренняя инициатива людей с высокой гражданской ответственностью, для которых именно желание обеспечить справедливость является главным мотиватором.
Ранее сообщалось, что в России с 12 по 14 сентября проходит Единый день голосования. На территории 81 региона запланировано проведение около 5 тысяч избирательных кампаний различного масштаба. Избирателям предстоит проголосовать на более чем 20 выборах, среди которых — определение глав субъектов федерации и формирование состава законодательных собраний в 11 регионах. Как заявили в ЦИК, процесс проходит в рабочем режиме, без сбоев.