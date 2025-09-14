Башанкаев: Более 1600 военнослужащих СВО участвуют в избирательном процессе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев высоко оценил участие более 1600 военнослужащих, прошедших спецоперацию, в избирательном процессе. В ходе программы «Ночь выборов» парламентарий подчеркнул, что эти люди, доказавшие свою преданность Родине на поле боя, обладают всеми качествами для успешной карьеры в государственном управлении.

«Эти ребята, отслужившие в зоне СВО, любят Родину на таком уровне, что могут вырасти в настоящих чиновников и политических деятелей. Я чрезвычайно горжусь такими людьми — это большое военное братство», — заявил Башанкаев.

Башанкаев подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание военнослужащим и их готовности служить стране. Депутат отметил, что работа в парламенте — это тоже служба Родине, и выразил полную поддержку военным, назвав их надёжными людьми. Он добавил, что участники СВО станут важным элементом в укреплении государственного аппарата.