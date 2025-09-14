Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 17:48

ВС РФ ведут наступление под Красным Лиманом на пяти направлениях, заявил Пушилин

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские подразделения ведут интенсивные боевые действия в районе сразу пяти населённых пунктов вблизи Красного Лимана, усиливая охват украинской группировки в Красноармейско-Димитровской агломерации. О развитии наступления сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населённого пункта Родинское, также в районе Удачного серьезные боестолкновения, но при этом мы видим продолжающийся охват красноармейско-дмитровской агломерации, но уже с городскими боями», — сказал он.

Логово Иностранного легиона ВСУ поразил сокрушительный удар Армии России
Логово Иностранного легиона ВСУ поразил сокрушительный удар Армии России

Ранее Life.ru сообщал, что танковый экипаж под командованием гвардии младшего сержанта Александра Князева выполнил поставленную боевую задачу в рамках специальной военной операции в ДНР. В ходе её выполнения были поражены 5 единиц бронетанковой техники и уничтожены 30 военнослужащих Вооружённых сил Украины.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar