ВС РФ ведут наступление под Красным Лиманом на пяти направлениях, заявил Пушилин

«Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населённого пункта Родинское, также в районе Удачного серьезные боестолкновения, но при этом мы видим продолжающийся охват красноармейско-дмитровской агломерации, но уже с городскими боями», — сказал он.