ВС РФ ведут наступление под Красным Лиманом на пяти направлениях, заявил Пушилин
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские подразделения ведут интенсивные боевые действия в районе сразу пяти населённых пунктов вблизи Красного Лимана, усиливая охват украинской группировки в Красноармейско-Димитровской агломерации. О развитии наступления сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населённого пункта Родинское, также в районе Удачного серьезные боестолкновения, но при этом мы видим продолжающийся охват красноармейско-дмитровской агломерации, но уже с городскими боями», — сказал он.
