В Париже голодные люди устроили давку из-за бесплатной жареной курицы
В Париже случилась невероятная давка из-за раздачи бесплатной жареной курицы. Сомнительная акция была организована популярным французским инфлюенсером Фаресом Сальваторе, где граждан планировалось угостить 1000 порций фастфуда. Однако это привлекло чрезмерное количество участников, что спровоцировало беспорядки на улицах города.
Парижане устроили давку из-за раздачи курицы. Видео © Х / @RMXnews
Сальваторе анонсировал благотворительную раздачу еды в социальных сетях, однако не учёл масштаб потенциальной аудитории и не обеспечил необходимых мер безопасности. В результате скопление большого количества людей в ограниченном пространстве создало реальную угрозу жизни и здоровью участников.
Правоохранительные органы были вынуждены экстренно вмешаться в ситуацию — полиция взяла район проведения мероприятия под полный контроль и приостановила проведение акции. На распространённых в социальных сетях видеозаписях зафиксированы многочисленные группы людей, перемещающиеся в хаотичном порядке, а также усиленные наряды полиции.
Ранее в Лондоне прошёл многотысячный митинг, собравший свыше 110 тысяч человек, выступающих против миграции. Мероприятие с названием Unite the Kingdom стартовало в районе Сазерк на юге Темзы, а затем колонна демонстрантов проследовала в правительственный район Уайтхолл в центре британской столицы. Инициатором проведения марша выступил Стивен Яксли-Леннон, известный как Томми Робинсон, основатель ультраправой группировки English Defence League.
Обложка © Х / @RMXnews