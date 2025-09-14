В Париже голодные люди устроили давку из-за бесплатной жареной курицы

В Париже случилась невероятная давка из-за раздачи бесплатной жареной курицы. Сомнительная акция была организована популярным французским инфлюенсером Фаресом Сальваторе, где граждан планировалось угостить 1000 порций фастфуда. Однако это привлекло чрезмерное количество участников, что спровоцировало беспорядки на улицах города.

Парижане устроили давку из-за раздачи курицы. Видео © Х / @RMXnews

Сальваторе анонсировал благотворительную раздачу еды в социальных сетях, однако не учёл масштаб потенциальной аудитории и не обеспечил необходимых мер безопасности. В результате скопление большого количества людей в ограниченном пространстве создало реальную угрозу жизни и здоровью участников.

Правоохранительные органы были вынуждены экстренно вмешаться в ситуацию — полиция взяла район проведения мероприятия под полный контроль и приостановила проведение акции. На распространённых в социальных сетях видеозаписях зафиксированы многочисленные группы людей, перемещающиеся в хаотичном порядке, а также усиленные наряды полиции.