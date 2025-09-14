МВД: Зарубежная оппозиция планировала создавать искусственные очереди на выборах
Обложка © Life.ru
Представители оппозиционных сил, действующие из-за рубежа, предприняли попытку дестабилизировать избирательный процесс в России путём организации искусственных очередей на участках для голосования. Как сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдурахманов, выступивший в информационном центре ЦИК, координаторы акции призывали своих немногочисленных сторонников 14 сентября в 12 часов массово прибыть на избирательные участки.
По словам представителя МВД, планировалось создать видимость организационных проблем — формирование очередей как при входе на участки, так и у избирательных урн.
«Планировали всё это снимать на видео, размещать в сети Интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы», — сказал Габдурахманов.
Однако благодаря своевременному получению оперативной информации и проведённой профилактической работе с гражданами, эти провокационные призывы не нашли поддержки среди населения и остались нереализованными.
В рамках текущего Единого дня голосования, который проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России, проводилось около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня. Граждане выбирали глав более 20 субъектов федерации, формировали состав 11 региональных парламентов, а в 25 регионах определяли мэров и депутатов местных советов. Предварительные данные говорят о значительной поддержке партии «Единая Россия», которая набирает абсолютное большинство голосов на выборах губернаторов в четырёх субъектах РФ.