МВД: Зарубежная оппозиция планировала создавать искусственные очереди на выборах

Представители оппозиционных сил, действующие из-за рубежа, предприняли попытку дестабилизировать избирательный процесс в России путём организации искусственных очередей на участках для голосования. Как сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдурахманов, выступивший в информационном центре ЦИК, координаторы акции призывали своих немногочисленных сторонников 14 сентября в 12 часов массово прибыть на избирательные участки.

По словам представителя МВД, планировалось создать видимость организационных проблем — формирование очередей как при входе на участки, так и у избирательных урн.

«Планировали всё это снимать на видео, размещать в сети Интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы», — сказал Габдурахманов.