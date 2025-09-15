Единый день голосования
14 сентября, 22:01

Трое задержаны после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Free Wind 2014

В Москве произошел бытовой конфликт со стрельбой из светошумового пистолета. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент случился в воскресенье, 14 сентября, на Производственной улице. Между двумя мужчинами и девушкой возникла ссора, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в воздух. Полиция задержала всех троих и доставила в отдел для разбирательства. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Использованный в ходе конфликта светошумовой пистолет изъят», — добавили в пресс-службе.

Ранее Life.ru рассказывал, что 52-летний житель Петербурга устроил стрельбу у кафе на бульваре Александра Грина в ночь на 14 сентября. В результате инцидента пострадало имущество заведения — были разбиты стекло и холодильник, обошлось без пострадавших. Подозреваемый был оперативно задержан силами СОБР Росгвардии.

Александра Мышляева
