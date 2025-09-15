Трое задержаны после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета в Москве

Инцидент случился в воскресенье, 14 сентября, на Производственной улице. Между двумя мужчинами и девушкой возникла ссора, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в воздух. Полиция задержала всех троих и доставила в отдел для разбирательства. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.