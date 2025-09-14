Памфилова: Четыре избирательных участка в России подверглись атакам дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В России несколько избирательных участков во время Единого дня голосования столкнулись с нападением украинских беспилотников. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Трансляция проходила на сайте ЦИК.
Памфилова уточнила, что три инцидента произошли в селе Бессоновка Белгородской области, один — в селе Негино Брянской области. Участки эвакуировали в резервные помещения. Информация о пострадавших отсутствует.
«Мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации», — добавила она.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Единый день голосования в России прошёл практически в боевых условиях. Это затронуло не только приграничные регионы, но и практически всю страну.