Памфилова: Четыре избирательных участка в России подверглись атакам дронов

В России несколько избирательных участков во время Единого дня голосования столкнулись с нападением украинских беспилотников. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Трансляция проходила на сайте ЦИК.

Памфилова уточнила, что три инцидента произошли в селе Бессоновка Белгородской области, один — в селе Негино Брянской области. Участки эвакуировали в резервные помещения. Информация о пострадавших отсутствует.

«Мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации», — добавила она.