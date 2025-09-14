Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 19:26

Памфилова: Четыре избирательных участка в России подверглись атакам дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В России несколько избирательных участков во время Единого дня голосования столкнулись с нападением украинских беспилотников. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Трансляция проходила на сайте ЦИК.

Памфилова уточнила, что три инцидента произошли в селе Бессоновка Белгородской области, один — в селе Негино Брянской области. Участки эвакуировали в резервные помещения. Информация о пострадавших отсутствует.

«Мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации», — добавила она.

МВД: Зарубежная оппозиция планировала создавать искусственные очереди на выборах
МВД: Зарубежная оппозиция планировала создавать искусственные очереди на выборах

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Единый день голосования в России прошёл практически в боевых условиях. Это затронуло не только приграничные регионы, но и практически всю страну.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Элла Памфилова
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar